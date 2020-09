Evolis : le résultat passe dans le rouge

Evolis : le résultat passe dans le rouge









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires sur ce 1er semestre 2020 d'Evolis ressort à 32,4 ME, en recul de 21,5% par rapport à l'année précédente.

Le résultat opérationnel s'établit en perte de 600 KE contre 3,3 ME. Le résultat net est de -0,8 ME contre 2,2 ME.

Evolis anticipe un exercice 2020 en forte décroissance...