Evolis : le résultat net tombe à 1,6 ME

(Boursier.com) — Evolis a publié une baisse de 23,5% de son chiffre d'affaires 2020 à 69,2 ME. Le résultat opérationnel courant recule de 48,1% à 5,4 ME et le résultat opérationnel chute de 63,4% à 3,9 ME. Le résultat net tombe à 1,6 ME, en repli de 79,4%.

Le conseil d'administration proposera à l'AG le versement d'un dividende de 1,1 euro.

Le groupe ne fait pas de prévisions pour le nouvel exercice en raison de la visibilité qui reste très faible dans le contexte de crise sanitaire actuel.