Evolis : HID, filiale d'Assa Abloy, rachète le groupe à 43,75 Euros par action !

(Boursier.com) — Les actionnaires de Cedys & Co, qui détient environ 84,43 % du capital et des droits de vote d'Evolis sont entrés en négociations exclusives avec HID Global, filiale du Groupe suédois Assa Abloy, pour la cession de leur participation dans Cedys & Co. En parallèle, HID et Crédit Mutuel Equity, qui détient environ 14 % des actions d'Evolis ont conclu un contrat de cession d'actions. L'opération serait suivie d'une offre publique obligatoire devant permettre à HID d'acquérir l'intégralité du capital et des droits de vote d'Evolis.

Le prix d'achat de 100% des parts et droits de vote du groupe Evolis s'élèverait à 228,4 millions d'euros soit 43,75 euros par action. Ce prix d'achat représenterait une prime d'environ 39 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de l'action Evolis sur Euronext Growth Paris au cours du dernier mois de cotation au 17 juillet.

A la réalisation de l'opération, prévue pour intervenir à la fin du troisième trimestre 2023, HID détiendrait environ 98,5% du capital.

HID est un groupe mondial qui emploie plus de 4 500 personnes dans le monde et possède des bureaux internationaux dans plus de 100 pays. HID est une société du groupe suédois Assa Abloy, leader mondial des solutions d'accès.