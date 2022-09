Evolis : dans un contexte perturbé, la visibilité reste faible

(Boursier.com) — Le 1er semestre d'Evolis confirme la tendance haussière du 2e semestre 2021 et affiche un chiffre d'affaires de 53,3 millions d'euros en hausse de 44,4% (+38,4% à taux de change constant).

Les bons chiffres du semestre bénéficient pour l'activité Réseaux, et Projets, d'un effet de base très favorable. L'activité Réseaux, qui représente 61,5% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2022, s'établit à 32,8 ME, en progression de 33,5% par rapport à la même période de 2021 (+28,4% à taux de change constant). Le coeur de gamme Primacy 2 est en fin de déploiement sur quasiment l'ensemble des continents. L'activité Projets représente 34,2% du chiffre d'affaires du groupe et montre un fort dynamisme avec une hausse de 67,2% par rapport à S1 2021 (+58,3% à taux de change constant). Ce ratio est cependant à modérer compte tenu d'un effet de base très favorable.

D'un point de vue géographique, toutes les zones sont en progression à fin juin 2022, hormis la Chine qui a souffert des mesures de confinement.

Les très bons résultats ne doivent pas faire oublier qu'Evolis a bénéficié d'un taux de change US dollar/euro favorable. Ainsi, le résultat opérationnel s'établit à 8,9 ME, soit un taux de marge opérationnelle de 16,8%, en hausse par rapport au 1er semestre 2021, reflétant une forte implication des équipes pour répondre aux demandes de nos clients.

Comme bien d'autres sociétés, Evolis peine à recruter. Dans ce contexte, Evolis améliore sa marge nette. Celle-ci ressort à 12,8% en hausse de 3,5 points par rapport au 1er semestre 2021.

Perspectives 2022

Dans un contexte économique et politique perturbé avec une visibilité très faible pour cette année, le groupe reste confiant dans sa capacité d'adaptation sans pour autant être en mesure de se prononcer sur un objectif de chiffre d'affaires.