Evolis : Christian Lefort quittera ses fonctions de DG

(Boursier.com) — Evolis annonce que Christian Lefort quittera ses fonctions de directeur général avant de s'orienter vers un nouveau projet. Il abandonnera ses fonctions de DG à compter du 23 juillet. La direction générale d'Evolis sera assurée par Cécile Belanger et Emmanuel Picot, respectivement vice-présidente et président du groupe, associés à l'ensemble des membres du CODIR. Le groupe dit par ailleurs rester pleinement focalisé sur ses ambitions et la déclinaison de sa stratégie de croissance, tant en France qu'à l'international. Les résultats du premier semestre 2021 d'Evolis sont attendus le 28 septembre 2021 après bourse.