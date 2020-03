Evolis : +29% pour le bénéfice net

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires 2019 d'Evolis ressort à 90,4 ME, en hausse de 10,4% avec une performance croissante du premier au second semestre, portée par des effets de change favorables et une activité Projets dynamique.

Le résultat opérationnel s'établit à 10,7 ME, soit un taux de marge opérationnelle de 11,8% alors qu'il était en 2018 de 10,7%.

Le résultat net gagne 29% à 7,9 ME.

La société a décidé de proposer à l'Assemblée Générale des actionnaires prévue le 26 mai 2020, le versement d'un dividende de 0,23 Euro par action.