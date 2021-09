Everwatt fait l'acquisition d'un projet d'électrolyse pour la production d'hydrogène renouvelable en Espagne

(Boursier.com) — Transition Evergreen, le 1er fonds d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone, annonce qu'Everwatt, participation dont il détient 74%, a fait l'acquisition d'un projet de construction d'un électrolyseur d'une puissance de 10 MW visant à produire de l'hydrogène renouvelable au sud de Madrid en Espagne (projet "Vitale"). Ce projet sera porté par la société pHynix (détenue à hauteur de 87% par Everwatt et de

13% par des partenaires espagnols). Avec ce premier projet, pHynix se positionne comme un acteur de premier ordre pour la production d'hydrogène renouvelable en Europe à prix compétitif.

La construction de cette unité débutera au 1er trimestre 2022 pour s'achever en 2023. L'électrolyseur permettra de viser une production d'environ 1.300 tonnes d'hydrogène renouvelable par an afin d'alimenter plusieurs projets de mobilité verte en Espagne, en particulier dans la région de Madrid, et des projets à usages industriels. Une partie de la production pourra être injectée dans le réseau de gaz naturel pour l'exportation au marché européen.

Après cette première unité de 10 MW, pHynix prépare de nouvelles installations de production pour atteindre une puissance installée d'électrolyseurs de 300 MW en 2026 et de plus de 1 GW en 2030.

Les unités seront réparties entre des sites destinés à la consommation locale (entre 5 et 20 MW de puissance d'électrolyse) en Espagne et Portugal et des macro-sites en Ibérie de plus de 100MW, intégrés dans l'infrastructure de gaz naturel et axés sur l'exportation en Europe.