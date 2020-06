'Evergreen', le campus montrougien du Crédit Agricole, obtient la labellisation BiodiverCity Life

Crédit photo © Crédit Agricole / Frédérique Thomas

(Boursier.com) — Le Conseil International Biodiversité et Immobilier (CIBI) a délivré le label BiodiverCity Life à Evergreen, le campus montrougien de Crédit Agricole S.A. et de ses filiales. "Une heureuse nouvelle qui place le siège social de la banque verte comme l'un des premiers sites, en France, à obtenir cette labellisation distinguant la prise en compte de la biodiversité sur un site en exploitation" commente le groupe.

Avec 8 hectares composés pour moitié d'espaces verts et de bassins d'agrément, différentes espèces végétales et animales remarquables et protégées, des espaces intérieurs ouverts sur les jardins, le campus Evergreen, ensemble tertiaire intégrant 170.000 m2 de bureaux, est le fruit d'une réflexion globale intégrant la préservation de l'environnement, le bien-être de ses occupants, la gestion des ressources naturelles et le développement de la biodiversité.

Afin de valoriser les actions mises en place et engager cette démarche dans une dynamique de long terme, le Groupe a initié un processus de labellisation BiodiverCity Life en 2018, accompagné par plusieurs écologues, accrédités par le CIBI, du cabinet ARP-Astrance. Pendant près de deux ans, les équipes d'exploitation de Crédit Agricole Immobilier ont ainsi "mis à l'épreuve" le potentiel écologique du site, jusqu'à l'obtention du label, à l'issue d'un audit de conformité réalisé par le cabinet Deloitte.

Reposant sur une approche innovante qui associe vivant et construction, le label BiodiverCity Life vise à promouvoir la conception et l'exploitation d'une nouvelle typologie de bâtiments qui donnent une place importante à la nature en ville...