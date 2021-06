Evergreen devient Transition Evergreen ; reprise de cotation

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale mixte d'Evergreen SA, qui s'est tenue à huis clos en date du 21 juin au siège social d'Evergreen SA, a adopté, à la majorité, toutes les résolutions qui lui étaient soumises, en particulier celles relatives :

- à la fusion entre Evergreen SA et Evergreen SAS,

- au changement d'activité d'Evergreen SA afin d'exercer une activité d'investissement soumise à la réglementation applicable aux fonds d'investissement alternatifs (FIA), et

- au changement de dénomination sociale, afin de rebaptiser Evergreen SA en Transition Evergreen.

Transition Evergreen : la transition écologique

Transition Evergreen détient désormais toutes les participations jusqu'alors détenues par Evergreen SAS et devient ainsi le 1er véhicule d'investissement coté en France dédié à la transition écologique et la réduction de l'empreinte carbone. Transition Evergreen a pour objectif d'accompagner, dans une logique de co-construction, des PME françaises tournées vers la transition écologique, pour en faire des champions français sur leurs marchés respectifs.

Le portefeuille d'investissement de Transition Evergreen est aujourd'hui constitué de 3 univers principaux :

- Evergaz, 1er acteur indépendant français du Biogaz par la valorisation des déchets organiques ;

- Everwatt, acteur de l'efficacité énergétique au service de la neutralité carbone des territoires ;

- Everwood, acteur de l'exploitation du bois, de la gestion des forêts et de la production de crédits carbone.

En mai 2021, Evergreen SAS a signé un term sheet afin de réaliser son premier investissement dans le secteur de l'hydrogène, et ainsi constituer un 4ème univers de développement. Cet investissement, qui devrait être finalisé au cours de l'été 2021, prend la forme d'une prise de participation dans la société Safra, 1er acteur français, concepteur et fabricant de bus à hydrogène, s'inscrivant dans la mobilité décarbonée.

Transition Evergreen a également investi dans Compose, une chaîne de "cantine sur mesure" engagée dans une démarche éco-responsable, ainsi que dans La Paper Factory, fabricant d'identité matière ayant fait le choix de l'éco-emballage.

Transition Evergreen bénéficie de l'expertise d'Aqua Asset Management, qu'elle a désignée en qualité de société de gestion. Centrée sur l'investissement durable, l'équipe d'Aqua Asset Management a plus de 12 ans d'expérience dans la transition écologique et se caractérise par un état d'esprit entrepreneurial, insufflé par son Président Lionel Le Maux, et une vision industrielle et long terme.

Modalités de la fusion

Conformément au traité de fusion signé le 9 avril 2021, Transition Evergreen a émis 29.019.149 actions nouvelles de 0,50 euro de valeur nominale chacune en rémunération de la fusion, soit une augmentation de capital de 14.509.574,50 euros, lesdites actions ayant été réparties entre les associés d'Evergreen SAS en proportion de leurs droits. Le capital social de la société a ainsi été porté de 1.050.000 euros à 15.559.574,50 euros, divisé en 31.119.149 actions de 0,50 euro de valeur nominale chacune.

Les 1.465.615 actions de Transition Evergreen détenues par Evergreen SAS préalablement à la fusion ont été automatiquement apportées à Transition Evergreen dans le cadre de la fusion, puis annulées dans le cadre d'une réduction de capital non motivée par des pertes et s'inscrivant dans le cadre de la procédure de fusion. Le capital social de Transition Evergreen a ainsi été ramené de 15.559.574,50 euros à 14.826.767 euro divisé en 29.653.534 actions de 0,50 EUR de valeur nominale chacune.

Au résultat de la fusion, Transition Evergreen a repris les engagements d'Evergreen SAS aux termes des contrats d'émission des obligations.

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises par Transition Evergreen en rémunération des apports réalisés dans le cadre de la fusion interviendra le 23 juin 2021. Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur Euronext Paris à compter de cette date, sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la société. Les obligations ne seront pas cotées.

Actionnariat de Transition Evergreen post-fusion

- CL Capital : 12,10% du capital

- Plantin Participations : 11,18% du capital

- 3F Investissements : 9,31% du capital

- Tempo Capital : 7,32% du capital

- Auresa Capital : 5,73% du capital

- Edenvy : 5,70% du capital

- Public : 48,39% du capital

- Auto-détention : 0,27% du capital

Compte-rendu de l'Assemblée générale mixte

L'Assemblée générale mixte d'Evergreen SA en date du 21 juin 2021 s'est tenue à huis clos au siège social. Elle était retransmise en direct sous format audio. La retransmission est disponible en différé sur le site internet de la société. Le nombre d'actionnaires ayant voté par correspondance ou donné pouvoirs au Président était de 39, détenant un nombre total de 1.427.503 actions, soit 73,04% des actions ayant le droit de vote. Toutes les résolutions soumises au vote des actionnaires ont été adoptées.

Ainsi, les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice 2020 ont été approuvés par l'assemblée générale (1ère et 2ème résolutions), ainsi que l'affectation du résultat (3ème résolution). Les conventions et engagements visés au Code de commerce ont également été approuvés par l'assemblée générale (4ème résolution).

De même, l'assemblée générale a approuvé les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2020 (5ème résolution) ainsi que la politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice 2021 (6ème résolution). L'assemblée générale a également désigné les cabinets Grant Thornton et Batt Audit en qualité de co-commissaires aux comptes (7ème résolution).

Plusieurs délégations de compétence et autorisations financières ont été consenties au Conseil d'administration afin de lui permettre, d'une part, de mettre en place un programme de rachat d'actions de la société (8ème et 9ème résolutions) et, d'autre part, d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès à des actions nouvelles afin de choisir, en fonction des conditions de marché, les moyens les mieux adaptés au financement du développement de la société (10ème à 23ème résolutions).

L'assemblée générale a ensuite approuvé le projet de fusion entre Evergreen SA et Evergreen SAS (24ème et 25ème résolutions) et refondu les statuts de la société, en procédant notamment à la modification de l'objet social afin d'exercer une activité d'investissement soumise à la réglementation applicable aux fonds d'investissement alternatifs (FIA), au changement de dénomination sociale afin de rebaptiser la société en Transition Evergreen et à la modification de la durée du mandat des administrateurs.

Transition Evergreen a confié à TP ICAP (Europe) SA la mise en oeuvre d'un contrat de liquidité portant sur ses actions.

A court terme

Suspendue ce jour sur un cours de 3,9 euros, la cotation de l'action Transition Evergreen (ex-Evergreen SA) sur le marché Euronext à Paris reprendra le mardi 22 juin 2021.