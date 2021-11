Everbridge choisi pour équiper le système national d'alerte publique en Espagne

(Boursier.com) — Everbridge , le chef de file mondial de la gestion des événements critiques (CEM) et des solutions Public Warning, a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par l'Espagne pour déployer sa technologie d'alerte à la population de nouvelle génération.

Cette technologie contribuera à assurer la sécurité et à informer, en cas d'urgence, la population du pays, qui compte plus de 120 millions de résidents et visiteurs. Everbridge a annoncé l'attribution du contrat de manière anonyme dans un communiqué de presse le mois dernier.

Le nouveau système national d'alerte publique espagnol inclura à la fois la couverture par diffusion cellulaire à l'échelle nationale, ainsi que la publication d'alertes via le Web et le téléphone portable, habilitées par Everbridge. Ce système d'alerte de pointe touchera 99% de la population du pays, y compris ses 47 millions de résidents et près de 80 millions de visiteurs annuels, via les opérateurs du réseau de téléphonie mobile Telefónica, Vodafone, Orange et MásMóvil. Il protégera simultanément la confidentialité et la vie privée des abonnés mobiles.

Conformément au mandat de l'UE (Article 110 du Code des Communications électroniques européen), à compter de juin 2022 l'ensemble des pays membres devront disposer d'un système moderne d'alerte publique pour l'intégralité de leur population. Comme indiqué par le cabinet du premier ministre espagnol dans un récent communiqué de presse, "financé par les subventions du Plan de relance européen, ce projet a été lancé grâce à l'accord signé le 8 juillet entre les ministères des Affaires économiques et de la Transformation numérique et le ministère de l'Intérieur". Le déploiement de systèmes d'alerte publique demeure important pour aider à réduire l'impact lié aux conséquences d'évènements climatiques, une question qui sera abordée par Everbridge lors du prochain Sommet mondial sur le climat qui se tiendra à Glasgow le 8 novembre.