Eutelsat : tout ce qu'il faut savoir sur le rapprochement avec OneWeb

(Boursier.com) — Eutelsat publie pour son premier trimestre de l'exercice 2022-2023 un chiffre d'affaires de 287,4 ME, stable en données réelles et en repli de 4,5% à comparable. Le chiffre d'affaires des activités opérationnelles est de 290,5 millions d'euros sur la période, en baisse de 4,3% à comparable et en hausse de 2% en données réelles, en ligne avec le milieu de la fourchette d'objectifs annuels. Le groupe évoque la poursuite de la forte croissance à deux chiffres du Haut Débit Fixe et de la Connectivité Mobile. Il confirme l'ensemble des objectifs financiers et fait état du succès du lancement de KONNECT VHTS ouvrant la voie au retour à la croissance tiré par la connectivité.

Au 30 septembre 2022, le carnet de commandes s'établit à 3,9 milliards d'euros contre 4,2 milliards d'euros au 30 septembre 2021 et 4,0 milliards au 30 juin 2022. Le carnet de commandes équivaut à 3,4 fois le chiffre d'affaires de l'exercice 2021-2022 et le Broadcast représente 61% du total.

Les résultats du premier trimestre sont conformes aux attentes du groupe et lui permettent de confirmer son objectif de chiffre d'affaires des activités opérationnelles pour l'exercice 2022-2023 dans une fourchette comprise entre 1,15 et 1,18 milliard d'euros.

L'ensemble des autres objectifs financiers sont confirmés. Grâce à de nouvelles capacités, avec notamment des engagements fermes sécurisés sur Eutelsat KONNECT VHTS et Eutelsat 10B, le chiffre d'affaires est attendu en croissance sur l'exercice 2023-2024. Les investissements 'Cash' ne dépasseront pas 400 millions d'euros par an pour chacun des deux prochains exercices (2022-23 et 2023-24). Eutelsat continuera de mettre en oeuvre toutes les mesures permettant de maximiser la génération de cash-flow avec un objectif de cash-flow libre discrétionnaire ajusté attendu en moyenne à 420 millions d'euros par an à un taux euro/dollars de 1,00 pour l'exercice 2022-23 et l'exercice 2023-24. L'objectif de cash-flow libre discrétionnaire ajusté exclut les paiements futurs liés au partenariat commercial exclusif avec OneWeb signé en juillet. Le groupe maintient son objectif d'une structure financière saine et continuera de viser, à moyen terme, un ratio d'endettement net sur EBITDA d'environ 3x.

Un dividende de 0,93 euro par action sera proposé à la prochaine assemblée générale annuelle avec l'option pour les actionnaires de recevoir la totalité du dividende, soit en espèces, soit en actions nouvelles de la société. Pour la suite, la politique de dividende est suspendue dans le contexte de la transaction avec OneWeb.

Ces objectifs sont basés sur le plan de déploiement nominal mis à jour. Ils supposent qu'il n'y ait pas de détérioration significative des revenus générés par les clients russes et s'entendent hors effet du projet de rapprochement avec OneWeb.

Eutelsat et les actionnaires clés de OneWeb ont signé un protocole d'accord en juillet 2022 en vue d'un rapprochement entre Eutelsat et OneWeb dans une opération réalisée par échange d'actions à la suite de laquelle les actionnaires d'Eutelsat et de OneWeb détiendront chacun 50% du capital social d'Eutelsat. Le rapprochement envisagé constitue une opération transformante donnant naissance à "un acteur mondial de premier plan bien positionné pour conquérir le marché de la Connectivité avec une offre combinée GEO/LEO".

Ce rapprochement constitue la suite logique de la coopération croissante entre Eutelsat et OneWeb depuis l'investissement initial d'Eutelsat dans OneWeb en avril 2021, qui a ouvert la voie à d'importants partenariats de distribution commerciale et à de multiples initiatives techniques conjointes, y compris à des travaux communs pour concevoir de nouveaux systèmes hybrides GEO/LEO. Après réalisation du rapprochement, Eutelsat et OneWeb commenceront à développer la prochaine constellation Gen 2 de OneWeb.

Eutelsat et OneWeb sont convaincus que le moment est venu de renforcer et prolonger leur partenariat grâce au rapprochement proposé, qui accélérera la commercialisation de la flotte de OneWeb qui entre dans les dernières étapes de son déploiement mondial, rrépondra aux besoins des clients initialement par le biais de services groupés, puis en travaillant conjointement à des solutions communes pour répondre aux nouvelles attentes des clients, permettra de réaliser des économies d'exploitation et maximiser l'efficacité opérationnelle, et maximisera les économies d'investissement grâce à la conception conjointe de Gen 2 dans le cadre d'une infrastructure combinée GEO/LEO - permettant de réaliser "des économies très importantes par rapport à tout nouvel entrant dans le LEO".

Le rapprochement devrait générer "une création de valeur substantielle, exploitant d'importantes synergies de chiffre d'affaires, de coûts et d'investissements", affirme Eutelsat.

Les synergies annuelles de chiffre d'affaires sont attendues à environ 150 millions d'euros en moyenne d'ici la 4ème année, grâce à la montée en puissance commerciale de OneWeb, à l'accélération de la mise en service des produits OneWeb avec des offres combinées GEO/LEO et une expérience de guichet unique, ainsi qu'au développement de nouvelles offres intégrées avec des terminaux hybrides uniques, un catalogue de services flexibles et une expérience client "fluide et unifiée, unique dans le secteur".

Des synergies annuelles de coûts avant impôts de plus de 80 millions d'euros en moyenne d'ici la 5ème année sont attendues, grâce à l'optimisation des charges opérationnelles en évitant la montée en puissance et les doublons de coûts entre les deux entités. Les synergies comprendront à la fois des coûts liés au personnel et d'autres postes de coûts, bien qu'aucun plan de licenciement ne soit anticipé.

Les synergies de dépenses d'investissement sont anticipées à environ 80 millions d'euros par an dès la 1ère année, grâce au redimensionnement de la constellation Gen 2 de OneWeb en tirant parti de l'infrastructure satellite hybride GEO/LEO par rapport à un déploiement standalone, avec une infrastructure hybride nécessitant moins de satellites et/ou des satellites plus petits, à la rationalisation à long terme de la flotte GEO d'Eutelsat en se concentrant sur les points d'accès vidéo et les compléments ad hoc à la capacité LEO avec le trafic des actifs de connectivité GEO existants migrés vers le LEO, à la rationalisation au sol, avec la mutualisation des infrastructures au sol (centres d'exploitation, téléports, bande de base, fibres), la convergence des systèmes d'information, et des synergies sur les coûts de développement des infrastructures, ainsi qu'aux effets d'échelle, avec une plus grande efficacité d'achat liée à des volumes d'approvisionnement plus importants pour la fabrication de satellites et les services de lancement.

"Ces sources de création de valeur supplémentaire représentent une répartition équilibrée entre le chiffre d'affaires, les coûts et les investissements. Ensemble, elles correspondent à une valeur actualisée nette de plus de 1,5 milliard d'euros après impôts et hors coûts de mise en oeuvre", estime Eutelsat.

Le projet de rapprochement proposé fournit une plateforme permettant aux deux entités "de créer de la valeur tout en transformant leurs profils de croissance et leur potentiel de génération de trésorerie respectifs". L'entité combinée aura un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliards d'euros pour l'exercice 2023. Par la suite, le chiffre d'affaires devrait croître à un taux de croissance annuel moyen à deux chiffres sur le moyen-long terme, pour atteindre entre 1,35 et 1,45 milliards d'euros au cours de l'exercice 2024, entre 1,55 et 1,75 milliards d'euros au cours de l'exercice 2025, et environ 2 milliards d'euros au cours de l'exercice 2027. L'EBITDA devrait croître à un taux de croissance annuel moyen à deux chiffres sur la même période, dépassant la croissance du chiffre d'affaires, passant d'environ 700 millions d'euros au cours de l'exercice 20236 à une fourchette comprise entre 750 millions d'euros et 850 millions d'euros au cours de l'exercice 2024, entre 900 millions d'euros et 1,1 milliard d'euros au cours de l'exercice 2025, puis environ 1,4 milliard d'euros en 2027.

En incluant les synergies, les investissements du groupe combiné sont estimés en moyenne à environ 725 à 875 millions d'euros par an, sur la période de 2024 à 2030 avec une part plus importante les premières années. Au-delà de 2030, les investissements devraient diminuer de manière significative, car la mise à jour, le remplacement et la maintenance de la flotte seront progressifs plutôt que générationnels.

La génération de trésorerie d'Eutelsat fournira à la fois la visibilité et le financement pour développer la flotte de OneWeb avec un risque minimal, assure le groupe. L'EBITDA-Capex combiné devrait redevenir positif d'ici l'exercice 2025 ou 2026, en fonction de l'échelonnement des investissements de Gen 2. Eutelsat suspendra son dividende pour les trois prochains exercices avec une génération de trésorerie consacrée au déploiement de la constellation Gen 2, "tout en maintenant un bilan solide". Le ratio d'endettement, qui s'élèvera à environ 4x la dette nette / EBITDA fin juin 20235, "devrait être réduit grâce à une forte croissance de l'EBITDA, soutenue par une politique financière disciplinée, avec un objectif d'endettement d'environ 3x à moyen terme".