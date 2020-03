Eutelsat : T. Rowe Price signalé à l'achat

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 4 mars 2020 par l'AMF, complété par un courrier reçu le 5 mars, la société T. Rowe Price Associates, Inc. (Baltimore, Maryland, Etats-Unis), agissant pour le compte de fonds et de clients dans le cadre de mandats de gestion, a déclaré à l'Autorité des marchés financiers avoir franchi en hausse, le 27 février 2020, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de la société Eutelsat Communications et détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 11.767.140 actions Eutelsat Communications représentant autant de droits de vote, soit 5,06% du capital et des droits de vote de cette société. Ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Eutelsat sur le marché, a indiqué par ailleurs le déclarant à l'autorité de marché.