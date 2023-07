Eutelsat : succès de la mise en service d'Eutelsat 10B

(Boursier.com) — Eutelsat Communications a réussi la mise en service du satellite multi-missions Eutelsat 10B de grande capacité à la position orbitale 10oEst. Il a pour objectif de satisfaire les besoins accrus de services liés à la connectivité mobile.

Eutelsat 10B embarque deux charges utiles multifaisceaux (High-Throughput Satellite ou HTS) en bande Ku : une charge utile de grande capacité desservant le corridor nord-atlantique, l'Europe, le bassin méditerranéen et le Moyen-Orient, permettant d'assurer des débits importants sur les axes aériens et maritimes les plus fréquentés, et une seconde charge utile permettant d'élargir la couverture de l'océan Atlantique à l'océan Indien en passant par l'Afrique.

Des engagements fermes de capacité pluriannuels ont été souscrits auprès de plusieurs acteurs majeurs de la connectivité à bord des navires et des avions, tandis que les discussions avec d'autres partenaires progressent à un rythme soutenu. A titre d'exemple, Panasonic et Intelsat s'appuieront sur Eutelsat 10B pour proposer des services de connectivité mobile aux passagers et aux membres d'équipage des compagnies aériennes et maritimes. Eutelsat 10B assurera également la fourniture de services Eutelsat Advance, un réseau mondial offrant une couverture sans équivalent et des services de connectivité de pointe qui dépassent les frontières des réseaux terrestres, dans le cadre d'une expérience innovante de réseau satellitaire en tant que service (SaaS).

Eutelsat 10B est un satellite tout-électrique qui embarque à son bord un puissant processeur numérique transparent de 5ème génération capable d'allier flexibilité dans l'allocation de capacité et usage optimal du spectre. Construit par Thales Alenia Space et adossé à la plateforme Spacebus NEO, le satellite Eutelsat 10B a été lancé le 23 novembre 2022 depuis la base de Cap Canaveral en Floride. Véritable prouesse technologique faisant jeu égal avec le prochain satellite Eutelsat Konnect Vhts, Eutelsat10B enrichit la flotte d'Eutelsat de ressources en orbite inégalées à la pointe de la technologie.