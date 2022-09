Eutelsat : succès annoncé

(Boursier.com) — Eutelsat Communications a annoncé que le satellite Eutelsat Konnect VHTS avait été placé avec succès en orbite de transfert géostationnaire par Arianespace à bord d'une fusée Ariane 5. Le lanceur a décollé du Centre spatial de Kourou en Guyane française, le mercredi 7 septembre à 21h45 UTC, soit 23h45 heure de Paris. La séparation de ce satellite entièrement électrique est intervenue au terme d'un vol de 28 minutes et la vérification des systèmes du satellite s'est ensuite déroulée avec succès sur une période de 3 heures. Satellite de très grande puissance construit par Thales Alenia Space, Eutelsat Konnect VHTS va permettre de proposer des services haut débit fixes et de connectivité mobile à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Disposant de 230 faisceaux au-dessus de l'Europe occidentale et doté d'une capacité en bande Ka de 500 Gbps, c'est le satellite géostationnaire le plus imposant commandé à ce jour en Europe. Il embarque un très puissant Processeur Numérique Transparent de 5ème génération, alliant flexibilité dans l'allocation de capacité et usage optimal du spectre.

S'appuyant sur une capacité sept fois supérieure à celle de son cousin Eutelsat Konnect lancé en 2020, ce satellite ultramoderne bénéficie déjà de l'engagement ferme de plusieurs acteurs majeurs du haut débit par satellite, notamment Orange via sa filiale Nordnet en couverture de la France, Telecom Italia Mobile pour l'Italie et Thales Alenia Space pour accompagner notamment les clients gouvernementaux dans le déploiement de solutions de connectivité. Ces exemples d'engagements témoignent de la capacité des satellites géostationnaires à apporter une solution attractive dans la lutte contre la fracture numérique, à l'heure où l'accès à la connectivité revêt une importance cruciale dans le développement économique et social des populations.