Eutelsat : S&P dégrade, le titre accuse le coup

(Boursier.com) — Eutelsat creuse ses pertes en fin de séance avec un titre qui rend désormais 6,3% à 4,7 euros. S&P Global Ratings a abaissé la note de crédit long terme de l'opérateur satellites de 'BBB-' à 'B+'. La perspective est 'stable'. L'agence estime que la fusion avec OneWeb renforcera la capacité d'Eutelsat à inverser la tendance baissière de son chiffre d'affaires et sa position concurrentielle sur le marché des communications par satellite pour les entreprises. Cependant, les dépenses d'investissement (capex) importantes de OneWeb sur la constellation LEO de génération 2 (Gen-2) prévue détérioreront les paramètres de crédit du groupe combiné, avec une prévision de dette ajustée par rapport à l'EBITDA atteignant 4,4x au cours de l'exercice 2024-2025 et une sortie annuelle de cash-flow libre opérationnel (FOCF) de plus de 300 millions d'euros, avant une entrée modérée en 2027, détaille S&P.

La perspective 'stable' reflète la conviction de l'agence que la capacité haut débit supplémentaire d'Eutelsat et la montée en puissance de la constellation LEO de OneWeb augmenteront le chiffre d'affaires de la firme de plus de 10 % en 2024-2025. Elle tient également compte de la prévision d'un ratio dette/EBITDA qui culminera temporairement à environ 4,4x au cours des deux prochaines années en raison de la perte opérationnelle et des investissements importants de OneWeb, puis d'une baisse par la suite.