Eutelsat soutient le programme 'Internet para Todos' du Mexique

(Boursier.com) — Eutelsat Communications met en avant la part significative que prend la fin d'année scolaire dans le projet 'Internet para Todos' (Internet pour tous) au Mexique, aux côtés de trois grands fournisseurs d'accès (FAI) mexicains, dont Apco Networks et Globalsat. En effet, Eutelsat met à leur disposition de la capacité à bord du satellite Eutelsat 65 West A, en vue du déploiement d'Internet dans les écoles mexicaines situées en milieu rural grâce à la mise en place de bornes d'accès à Internet. Apco Networks, Globalsat et un autre FAI ont été retenus pour apporter leur appui au programme 'Internet para Todos' élaboré par CFE Telecommunications avec le soutien du gouvernement mexicain, afin d'accélérer la fourniture de services Internet auprès de l'ensemble de la population mexicaine. Pour y parvenir, les FAI pourront tirer parti de la puissance de quatre faisceaux en bande Ka du satellite Eutelsat 65 West A afin d'élargir le périmètre de déploiement aux régions non desservies par les infrastructures terrestres.