Eutelsat soutenu par la BEI sur Konnect VHTS

Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — À l'occasion de la Conférence spatiale européenne, la Banque européenne d'investissement, institution de prêt à long terme de l'UE, et Eutelsat, annoncent un accord portant sur un financement de 200 millions d'euros. D'une durée de 8 ans, ce prêt appuiera des investissements liés à la commande et au lancement du satellite Konnect VHTS en vue de la fourniture de services de pointe à haut débit en Europe et dans les régions voisines.

Konnect VHTS est un satellite de nouvelle génération, offrant des débits montant et descendant sans précédent pour des services de haut débit fixes et mobiles. D'un poids de 6,3 tonnes et d'une capacité de 500 Gbps en bande Ka, ce satellite de toute dernière génération embarquera à son bord le plus puissant processeur numérique jamais mis en orbite, capable d'allier flexibilité dans l'allocation de capacité, usage optimal du spectre et déploiement progressif du réseau au sol. Il fournira une connectivité à haut débit compétitive et rentable, permettant notamment d'offrir un accès universel et abordable à des services de très haut débit fixes auprès d'une clientèle composée de foyers, d'entreprises et d'administrations publiques, situés dans des zones européennes isolées et hors de portée des infrastructures terrestres.

L'opération fait suite à l'engagement pris par l'UE et la BEI de renforcer leur soutien aux entreprises spatiales européennes. Elle s'inscrit dans le droit fil des objectifs de la 'société du gigabit' de la Commission européenne, qui vise à doter tous les foyers européens d'une connectivité internet d'au moins 100 Mbps d'ici 2025.