Eutelsat signe un nouvel accord avec Eurovision Services

(Boursier.com) — Eutelsat Communications annonce qu'Eurovision Services a signé un nouvel accord, renouvelant leur partenariat de longue date, portant sur des capacités sur plusieurs satellites dont 7o Est et 10o Est, deux positions orbitales de premier plan pour les services vidéo professionnels.

Cet accord pluriannuel permet à Eurovision Services (ES) de prendre en charge la retransmission en direct d'événements sportifs majeurs auprès des publics d'Europe, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, via la flotte d'Eutelsat.

Eurovision Services soutient la chaîne de valeur mondiale du contenu médiatique, depuis les salles de capture de contenu sur site et les salles de contrôle multimédia pop-up, jusqu'aux capacités de réseau hybride, englobant le satellite, la fibre optique et Internet. ES dessert les principales fédérations sportives, les titulaires de droits et les sociétés de médias pour connecter des centaines de millions de personnes à des sports et événements incontournables en résolution HD et UHD.