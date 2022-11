Eutelsat signe avec Tizeti

(Boursier.com) — Eutelsat Communications vient de signer un accord avec Tizeti, pionnier en Afrique de l'Ouest de l'Internet fourni via des bornes solaires et acteur majeur sur le marché des solutions Internet à destination des communautés locales, afin "de contribuer ensemble à une meilleure couverture du territoire nigérian par le haut débit, en particulier dans les régions les moins desservies". En marge du Salon AfricaCom 2022, les deux sociétés ont annoncé qu'elles s'apprêtaient à déployer Konnect, le service haut débit par satellite en bande KA d'Eutelsat, afin de proposer des services Internet rapides et abordables aux communautés isolées réparties à travers l'ensemble du territoire.