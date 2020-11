Eutelsat signe avec TIM

Eutelsat signe avec TIM









Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — Eutelsat Communications a signé une lettre d'intention avec TIM portant sur la distribution de capacité sur les satellites Eutelsat Konnect et Konnect VHTS pour permettre aux foyers italiens, notamment ceux résidant dans les zones les plus isolées, de bénéficier du très haut débit fixe par satellite à compter de janvier 2021. Aux termes de l'accord, TIM achètera la totalité de la capacité italienne à bord du satellite Eutelsat Konnect qui est entré en service ce mois-ci, ainsi que la très grande majorité de la capacité dédiée à l'Italie sur le prochain satellite, Konnect VHTS, une fois ce dernier mis en service. TIM aura l'exclusivité pour la diffusion du haut débit par ces satellites en Italie pendant toute la durée du contrat.

Cet accord pluriannuel représente pour Eutelsat une valeur totale de près de 150 millions d'euros. Il fait suite à un contrat signé avec Orange en France pour de la capacité sur ces deux satellites et atteste de la pertinence du satellite en tant qu'infrastructure économiquement compétitive, immédiatement disponible et fiable pour étendre l'empreinte des opérateurs de télécommunication au-delà de leurs réseaux terrestres et assurer une couverture universelle de l'ensemble d'un territoire.

Entré en service ce mois, Eutelsat Konnect dispose d'une capacité totale de 75 Gbps qui lui permet d'assurer une couverture totale ou partielle de 15 pays en Europe et 39 pays en Afrique, et de proposer des débits allant jusqu'à 100 Mbps aux entreprises et aux particuliers confrontés à la fracture numérique, avec des tarifs mensuels attractifs. Le satellite Konnect VHTS embarquera à son bord le processeur numérique le plus puissant jamais mis en orbite et fournira une capacité en bande Ka de 500 Gbps partout en Europe, permettant d'améliorer encore davantage le service.