Eutelsat sélectionné par TV TEM

Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — TV TEM, filiale de TV Globo, a signé un contrat pluriannuel avec Eutelsat portant sur de la capacité disponible sur le satellite Eutelsat 65 West A, permettant de transmettre ses programmes sur sa zone de concession située dans l'État de Sao Paulo. Ce partenariat a permis à TV TEM d'assurer la migration de ses signaux avec fluidité depuis la bande C classique (3,7 GHz à 4,2 GHz) vers la bande C planifiée (4,5 GHz à 4,8 GHz) grâce au satellite Eutelsat 65 West A, libérant ainsi les fréquences classiques de la bande C au profit du déploiement de la 5G au Brésil. TV TEM offre la plus vaste zone de couverture de l'État de Sao Paulo, comprenant 318 municipalités réparties sur un territoire comptant 8,3 millions d'habitants, soit environ 49 % de la population de l'État de São Paulo.

La migration s'est déroulée grâce à la solution de la 'Bande C planifiée' conçue par Eutelsat, qui vise à offrir aux télédiffuseurs brésiliens un moyen simple d'adapter ou de remplacer les équipements et de rediriger les antennes vers la position orbitale 65 degrés Ouest, quelque 300 sites ayant achevé leur migration en moins de 45 jours.

Rodrigo Campos, Directeur général d'Eutelsat do Brasil, a déclaré à propos de ce contrat : "Nous nous réjouissons d'accueillir TV TEM sur Eutelsat 65 West A. Notre solution de la 'Bande C planifiée' apporte une réponse efficace et rentable pour les diffuseurs brésiliens contraints de retirer leurs signaux de la partie inférieure du spectre de la bande C, tout en leur offrant une couverture inégalée du marché brésilien".