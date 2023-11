Eutelsat sélectionné par France Télévisions

(Boursier.com) — France Télévisions a signé un accord pluriannuel avec Eutelsat pour la diffusion de deux chaînes en 4K, sur les réseaux terrestres et par satellite. France 2 UHD, chaîne à temps plein, et France 3 UHD, chaîne UHD en diffusion partielle dédiée aux grands événements, seront diffusées par satellite vers les émetteurs terrestres répartis à travers l'ensemble du territoire français, ainsi qu'en réception directe par satellite via la plateforme Fransat. Les deux chaînes seront diffusées via le satellite Eutelsat 5 West B grâce à la nouvelle norme de transmission numérique DVB-SIS. Cette technologie permet à France Télévisions de ne recourir qu'à une source unique de diffusion de contenus pour une transmission à la fois vers les émetteurs hertziens du réseau de la TNT, et en réception directe (DTH) via Fransat, la plateforme de diffusion par satellite des chaînes gratuites de la TNT française. Dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, la mise en place de ce service est prévue début 2024.