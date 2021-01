Eutelsat sélectionné par ESRevolution

Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — Le pôle Hotbird d'Eutelsat a été sélectionné pour le lancement en Europe de la première chaîne de télévision linéaire dédiée aux jeux vidéo diffusée 24/7 : ESR 24/7 Esports Network. La position phare de télédiffusion Hotbird à 13 degrés Est d'Eutelsat Communications a ainsi été choisie par ESRevolution, Inc. pour lancer sur le continent européen sa chaîne ESR 24/7 Esports Network (ESR), qui proposera une programmation novatrice consacrée à l'univers du jeu vidéo. Dans le cadre de cet accord exclusif, ESR, chaîne de référence sur les jeux vidéo aux États-Unis, rendra son contenu disponible en Europe pour la première fois en format linéaire et en HD 24 h/24, 7 j/7 à partir de février 2021, en s'appuyant sur la couverture "inégalée" d'Eutelsat Hotbird, qui couvre plus de 135 millions de foyers TV.