Eutelsat : rouge vif après des résultats jugés décevants

(Boursier.com) — En retrait de 5% à 6,7 euros, Eutelsat figure en bonne place parmi les déceptions du jour à Paris. L'opérateur satellites a dévoilé des comptes semestriels en retrait avec un Ebitda de 419 millions d'euros, en repli de 3,8%, pour un chiffre d'affaires total de 574 ME, en hausse de 0,3% sur une base publiée mais en repli de 6,1% sur une base comparable. La marge d'EBITDA s'établit ainsi à 72,9% à taux de change constant (73% en publié) comparé à 76,1% un an plus tôt, reflétant le repli du chiffre d'affaires, en particulier dans le Broadcast. Le résultat net attribuable au Groupe ressort à 52 ME, en recul de 68,7%. Au 31 décembre 2022, le carnet de commandes s'établit à 3,7 milliards d'euros contre 4,2 MdsE au 31 décembre 2021.

Malgré ces résultats en retrait, le management a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice 2022-23 et les suivants.

La pression sur les marges surprend Bryan Garnier ('vendre') alors qu'Eutelsat a historiquement réussi à éviter une baisse de sa rentabilité malgré la croissance des revenus de la connectivité, et le consensus s'attendait jusqu'à présent à une stabilité des marges d'EBITDA sur les trois prochaines années. Morgan Stanley affirme que les résultats sont décevants, avec notamment un Ebitda inférieur aux attentes. La société prévoit des revenus des cinq Activités opérationnelles pour l'exercice entre 1,14 milliard d'euros et 1,17 milliard d'euros, par rapport à ses précédentes perspectives de 1,15 à 1,18 MdE. Le courtier constate une légère détérioration des revenus de diffusion, l'impact des sanctions contre les chaînes russes et iraniennes étant principalement attendu au second semestre. Alors que l'action se négocie sur des creux pluriannuels, cela reflète principalement les incertitudes quant aux perspectives de la société après son projet de fusion avec OneWeb, qui devrait être finalisé au 2e ou 3e trimestre de l'année.