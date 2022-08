Eutelsat : Richard Mortellaro nommé à la tête d'Eutelsat America Corp.

(Boursier.com) — Eutelsat Communications annonce aujourd'hui la nomination de Richard Mortellaro au poste de Président et CEO d'Eutelsat America Corp. (EAC). Il succèdera à David Bair qui prend sa retraite. Eutelsat America Corp., une filiale d'Eutelsat Communications, fournit des services et des solutions de communication aux clients gouvernementaux et militaires américains dans le monde entier pour soutenir les missions de sécurité nationale. Richard Mortellaro rejoint EAC après une longue carrière de 30 ans dans l'industrie des satellites, dirigeant les activités mondiales de vente, de marketing et de développement commercial d'entreprises ; d'abord en tant que directeur des ventes de diffusion chez Intelsat, puis au sein du groupe Loral Skynet qui a fusionné avec Telesat en 2007 aux postes de vice-président des ventes mondiales et dernièrement de vice-président des ventes internationales. Avant de rejoindre Eutelsat, il était Senior Vice President of Sales, Marketing and Fixed Satellite Services Business Development Activities chez EchoStar Satellite Services.