Eutelsat retombe vers les 11 euros

(Boursier.com) — Eutelsat cède 1,8% à 13,05 euros en ce début d'après-midi, alors que Morgan Stanley a abaissé son cours cible de 18 à 15,5 euros. Le Crédit Suisse avait auparavant maintenu son conseil 'neutre' sur la valeur, tout en ajustant déjà sa cible de 19 à 16 euros. Le broker a revu à la baisse de 2% ses estimations de revenus sur la période 2020-2022 suite au récent avertissement de la société... Le groupe continue de payer les dernières informations concernant la 'Bande-C' aux Etats-Unis... Le président du régulateur américain des télécommunications, la Federal Communications Commission (FCC), s'est en effet dit favorable à une mise aux enchères des fréquences de la bande en question alors que plusieurs grands opérateurs satellites, dont SES, qui détiennent les licences existantes en bande C, avaient proposé de vendre le spectre de gré à gré aux entreprises de téléphonie mobile. Selon ces derniers, une vente privée rendrait le spectre disponible pour la 5G plus rapide...

Les entreprises de satellites, regroupées au sein du consortium 'C-Band Alliance' avaient déclaré que la proposition de Pai n'avait pas répondu à "l'implication cruciale des opérateurs de satellites historiques dans l'exécution de la tâche complexe de reconfiguration et de transition de leurs réseaux". Le groupe a ajouté qu'il "continuerait de collaborer avec la FCC pour élaborer un plan alternatif efficace et obtenir le meilleur résultat possible pour le public américain tout en protégeant les intérêts de nos utilisateurs et les droits de nos sociétés".