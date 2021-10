Eutelsat retenu par Zeonbud

(Boursier.com) — Le pôle 9 degrés Est d'Eutelsat a été retenu par Zeonbud pour assurer la diffusion de ses contenus audiovisuels en Ukraine. Zeonbud Limited est l'opérateur public de télévision numérique terrestre qui diffuse les 33 grandes chaînes ukrainiennes, proposant un large éventail de contenus audiovisuels de qualité. Lancé en 2010, il dessert environ 40% de la population et couvre 95% du territoire. Dans le cadre du contrat à long terme qui vient d'être signé, Zeonbud entend s'appuyer sur la couverture inégalée du satellite Eutelsat 9B en Ukraine pour alimenter son réseau TNT et envisager d'élargir son offre à un service en réception directe dans des zones non desservies par ses infrastructures terrestres existantes.

Le pôle orbital 9 degrés Est héberge un puissant satellite optimisé pour les services de télédiffusion et constitue une plateforme idéale pour les chaînes de télévision qui souhaitent capter un maximum de foyers, que ce soit en réception directe ou via les têtes des réseaux terrestre, sur les marchés à forte croissance de la télévision numérique situés dans sa zone de couverture, notamment l'Ukraine.