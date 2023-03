Eutelsat : retenu par StarGroup au Mexique pour renforcer son service de télévision

(Boursier.com) — StarGroup , fournisseur de premier plan de services de télécommunications et de divertissement au Mexique, a de nouveau sélectionné Eutelsat Communications pour StarTV, son service de télévision payante en réception directe (DTH).

Assurant ses services depuis 2016 grâce aux ressources d'Eutelsat, StarTV pourra continuer à bénéficier de la couverture du territoire mexicain depuis la position orbitale 117o Ouest.

Lancé en 2016, le service DTH de StarTV a supplanté la plateforme régionale TVZac, jusqu'alors diffusée par voie hertzienne. S'associant à Eutelsat, StarTV a fait le choix du satellite pour offrir un service puissant, de grande qualité et abordable à travers tout le pays et jusque dans les zones les plus reculées. Moins de 5 ans plus tard, l'audience de la plateforme a été multipliée par 8, comptabilisant 250.000 abonnés en 2020. Désormais, la plateforme StarTV propose plus d'une centaine de chaînes de télévision en qualité SD et HD, et son parc d'installateurs en constante progression en a fait l'un des opérateurs de télévision les plus prospères du Mexique.

Aux termes de l'accord pluriannuel qui vient d'être signé, le recours à des répéteurs supplémentaires en bande Ku sur Eutelsat 117 West B permettra à StarTV de poursuivre le développement de ses services de télévision en réception directe. Colocalisé avec Eutelsat 117 West A, le satellite Eutelsat 117 West B a fait de 117o Ouest l'une des positions de référence pour la télédiffusion en Amérique latine depuis une dizaine d'années. Doté de 4 faisceaux en bande Ku, il offre une couverture sans équivalent du Mexique, de l'Amérique centrale et des Caraïbes, de la région andine et de la partie la plus méridionale du continent, ce qui en fait un choix de premier ordre pour les diffuseurs de services et les téléspectateurs dans toute la région.