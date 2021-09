Eutelsat retenu par Lintasarta en Indonésie

Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — Eutelsat Communications et Lintasarta, acteur majeur du secteur des services, ont signé un contrat portant sur la fourniture de capacité à bord du satellite Eutelsat 172B pour le déploiement de services de connectivité en Indonésie. Lintasarta pourra ainsi s'appuyer sur la couverture inégalée du satellite Eutelsat 172B pour respecter son engagement en faveur de la réduction de la fracture numérique dans les zones rurales d'Indonésie. Cet accord souligne "le rôle incontournable du satellite dans la fourniture d'une solution de connectivité à destination des utilisateurs finaux".

Lintasarta, l'une des plus célèbres sociétés indonésiennes de services spécialisées dans le domaine des technologies de l'information et de la communication (TIC), propose une multitude de solutions TIC adaptées à différents secteurs, parmi lesquels les sociétés numériques (Marketplace), la banque, les services financiers non bancaires, le secteur de l'approvisionnement, l'hôtellerie, les soins de santé, l'éducation, les transports et les services gouvernementaux.