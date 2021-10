Eutelsat retenu par Globacom

(Boursier.com) — En présence du Président de la République française, Emmanuel Macron et de Franck Riester, Ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l'Attractivité, Eutelsat et Globacom ont signé au Palais de l'Elysée un contrat de vente de gros pluriannuel portant sur plusieurs Gbps, pour permettre à Globacom de déployer ses services au-delà de la couverture offerte par ses infrastructures terrestres, en s'appuyant sur le satellite Eutelsat Konnect. En vertu de ce nouvel accord, Globacom pourra distribuer le haut débit par satellite auprès des entreprises et des populations situées dans les régions mal desservies et non raccordées du Nigeria. Opérant sous le nom de Glo, Globacom est une société de télécommunications multinationale et le deuxième opérateur au Nigeria, avec environ 28% de parts de marché et plus de 51 millions d'abonnés.

Mis en service début 2021, Eutelsat Konnect est un satellite HTS de nouvelle génération doté d'une flexibilité opérationnelle sans précédent. Il dispose de vastes ressources en orbite destinées aux services haut débit et offrant une couverture quasi intégrale de l'Afrique subsaharienne.