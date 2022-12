Eutelsat renouvelle son soutien à 'Télécoms Sans Frontières' et devient mécène de l'ONG

(Boursier.com) — Eutelsat Communications, l'un des principaux opérateurs mondiaux de satellites, et Télécoms Sans Frontières (TSF), première ONG spécialisée dans les télécommunications d'urgence, annoncent aujourd'hui la signature d'une convention de mécénat pluriannuelle. Cette convention prend la suite d'un partenariat de longue date initié en 2007. Eva Berneke, Directrice générale d'Eutelsat et Jean-François Cazenave, Président de TSF, se sont rencontrés au siège d'Eutelsat pour évoquer les actions futures à mener dans le cadre de de cette collaboration étroite.

TSF, des missions dans plus de 70 pays

Télécoms Sans Frontières est une ONG basée à Pau en France, avec deux bases régionales en Asie et en Amérique du Sud. Elle a pour vocation de reconnecter, sensibiliser et protéger les personnes affectées par une crise humanitaire grâce à des solutions technologiques innovantes de communication et d'accès à l'information.

Les équipes de TSF s'appuient sur une double compétence technique et humanitaire. Leur capacité de déploiement leur permet d'être opérationnelles n'importe où dans le monde dans les 24 heures qui suivent l'annonce d'une crise. L'aide apportée par TSF combine une assistance directe aux populations affectées et un support en connectivité dans les centres de coordination humanitaires, en s'appuyant sur les meilleures technologies disponibles - en particulier l'infrastructure satellitaire.

Quinze ans de collaboration sur le terrain

Le soutien logistique apporté par Eutelsat depuis 2007 permet à cette ONG internationale d'équiper en quelques heures une communauté ou une cellule de crise d'une liaison à haut débit pour l'envoi de données, d'images ou de communications vocales. Ce partenariat se matérialise depuis plusieurs années dans des zones de conflits et de catastrophes naturelles de grande ampleur et permet d'assurer la coordination des diverses actions humanitaires mises en place sur le terrain. Désormais mécène de TSF, Eutelsat consolide son appui financier, permettant à l'ONG de renforcer sa capacité à répondre aux défis de communications liés aux situations de crises.

Eva Berneke, Directrice générale d'Eutelsat, a commenté : "Dans les situations de crises et de catastrophes, les connexions par satellite sont souvent le seul recours pour rétablir dans les plus brefs délais des moyens de communications primordiaux au bénéfice de la population et des acteurs humanitaires locaux et internationaux. Notre action auprès de TSF s'inscrit dans notre engagement sociétal au service des télécoms d'urgence. Nous sommes heureux de poursuivre notre contribution à l'action de cette ONG unique."