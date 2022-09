Eutelsat renforce ses liens avec Liquid Intelligent Technologies

(Boursier.com) — Eutelsat Communications et Liquid Intelligent Technologies, entreprise du groupe panafricain Cassava Technologies, ont signé un accord pluriannuel portant sur la capacité multifaisceaux du satellite Eutelsat Konnect afin de répondre aux besoins de connectivité des petites et moyennes entreprises (PME) et des bureaux à domicile (SOHO) en Ouganda, au Sud-Soudan et dans les régions orientales de la République démocratique du Congo. Aux termes de cet accord, Liquid s'appuiera sur les ressources disponibles à bord du satellite Eutelsat Konnect pour élargir son portefeuille de services Internet à prix abordables dans les territoires insuffisamment desservis par les réseaux terrestres. Liquid est déjà un partenaire de longue date d'Eutelsat, puisqu'il exploite les ressources en bande Ku du satellite Eutelsat 7B pour proposer des services VSAT en Afrique subsaharienne dans le cadre d'un contrat à long terme qui a fait l'objet d'un renouvellement et d'une extension en 2021.

Liquid hébergera également la première station au sol d'Eutelsat Konnect en Afrique subsaharienne, ce qui conforte sa prédominance en tant que principal opérateur de téléport satellitaire / segment sol en Afrique et renforce davantage encore ses liens avec Eutelsat. Située à Krugersdorp en Afrique du Sud, la station au sol permettra à Eutelsat d'élargir la couverture régionale de ses ressources et de susciter de nouvelles opportunités commerciales en proposant des services d'accès au haut débit dotés de performances accrues.

Eutelsat Konnect est un satellite HTS de nouvelle génération qui offre une flexibilité opérationnelle "sans précédent" et dispose de vastes ressources en orbite destinées aux services haut débit en Afrique. Depuis sa mise en service complète il y a plus d'un an, "le satellite affiche une bonne dynamique commerciale à travers la signature de plusieurs accords avec des opérateurs de télécommunications dans de nombreux pays parmi les plus peuplés du continent africain", commente Eutelsat.