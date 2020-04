Eutelsat : remonte sur les 10 euros

(Boursier.com) — Eutelsat Communications remonte de 1,5% sur les 10 euros ce mercredi, alors que le groupe a conclu avec RCS Ghana un accord pluriannuel pour de la capacité destinée à la diffusion de son bouquet de chaînes en réception directe (DTH) au Ghana ainsi que dans d'autres pays de la région.

RCS s'appuiera sur la capacité en bande Ku d'EUTELSAT 7B pour diffuser son bouquet de programmes en clair qui connaît un grand succès et qui regroupe des chaînes en définition standard et en haute définition à destination des téléspectateurs du Ghana mais aussi de plus de 40 autres pays d'Afrique.

Le pôle 7o Est constitue une position orbitale privilégiée pour la diffusion des chaînes de télévision régionales. Plus de 500 chaînes de télévision sont d'ores et déjà diffusées à partir de cette position, considérée comme un relais incontournable pour la télédiffusion directe en Afrique subsaharienne, affichant des taux de croissance parmi les plus élevés de la région.

Hamza Tanko, Président-Directeur général de RCS Ghana a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à Eutelsat pour la diffusion du bouquet DTH de RCS qui propose une programmation de très grande qualité aux téléspectateurs du Ghana et d'ailleurs, et permet de diffuser toutes les chaînes disponibles au Ghana en haute qualité et à des tarifs avantageux. La position 7o Est répond parfaitement aux besoins du marché ghanéen et le satellite EUTELSAT 7B offre une couverture et une puissance de signal homogènes sur l'ensemble du territoire ghanéen, ainsi qu'une couverture complète de plus de 40 pays en Afrique subsaharienne."