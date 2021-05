Eutelsat : relèvement des prévisions annuelles

(Boursier.com) — Chez Eutelsat, le chiffre d'affaires des activités opérationnelles pour les neuf premiers mois est en baisse de 3,5% sur un an.

Le chiffre d'affaires des Activités opérationnelles sur le troisième trimestre est en baisse de 6,1% sur un an, en ligne avec les attentes.

Le carnet de commandes s'inscrit en hausse de 6% à 4,5 MdsE, soit 3,5 années de chiffre d'affaire.

La performance en termes de chiffre d'affaires des Activités opérationnelles pour les neuf premiers mois permet de relever une nouvelle fois l'objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2020-21, désormais compris entre 1.200 ME et 1.220 ME contre entre 1.190 ME et 1.220 ME auparavant.