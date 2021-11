Eutelsat rejoint 'Net Zero Space'

(Boursier.com) — Eutelsat rejoint l'initiative 'Net Zero Space', lancée ce jour et soutenue par plusieurs acteurs majeurs du secteur spatial. L'objectif de cette coalition internationale est de permettre de créer un environnement spatial durable en 2030, en prenant dès aujourd'hui des mesures pour contenir et réduire la création de débris en orbite. Eutelsat réaffirme à cette occasion ses engagements "en faveur d'un espace sûr et désencombré". Ils se traduisent notamment par l'existence d'un Plan de maîtrise des débris spatiaux, propre à la société depuis 2005 et constamment remis à jour. Ce plan a notamment permis à Eutelsat d'atteindre un taux de succès supérieur à 95% pour les désorbitations de ses satellites, très au-dessus de la moyenne du secteur. Il vient en appui du plein respect des dispositions de la Loi spatiale française, qui est l'une des plus strictes au monde s'agissant de la lutte contre la création de débris. Eutelsat est également un membre actif de la Space Data Association, et une entreprise certifiée ISO 9001 pour ses opérations de contrôle des satellites.