Eutelsat rejoint la GSOA

(Boursier.com) — Eutelsat Communications est désormais membre à part entière de la Global Satellite Operators Association (GSOA), l'association mondiale des opérateurs de satellites. Siégeant à Bruxelles, la GSOA rassemble les dirigeants des acteurs mondiaux et régionaux du secteur des télécommunications par satellite.

Par son adhésion à la GSOA, Eutelsat témoigne de son soutien à une industrie des télécommunications forte et unie sur la scène internationale, et de sa capacité à connecter les quatre coins du globe d'une manière responsable. Aux côtés des autres membres de l'Association, Eutelsat entend jouer un rôle actif dans la définition de l'écosystème du futur des télécommunications par satellite. Qu'il s'agisse de la gestion des bandes de fréquences satellitaires, de la promotion l'utilisation responsable de l'espace ou de la couverture des régions les moins bien desservies, les enjeux du spatial sont multiples et stratégiques et nécessitent une coopération.

Eutelsat adhère pleinement aux objectifs de l'Association qui s'emploie en particulier à garantir la disponibilité des bandes de fréquences satellitaires dans le cadre des travaux de la Conférence mondiale des radiocommunications 2023 (CMR-23), une démarche cruciale qui permet aux technologies spatiales de déployer tout leur potentiel pour répondre aux exigences de connectivité à travers la planète.

La GSOA est considérée comme l'instance représentative des opérateurs de satellites par les autorités internationales, régionales et nationales, notamment les autorités réglementaires, les décideurs politiques, les organismes de normalisation tels que le Projet de partenariat de troisième génération (3GPP) et les organisations internationales telles que l'Union internationale des télécommunications (UIT) et le Forum économique mondial (FEM). C'est par l'intermédiaire de la GSOA que les acteurs du secteur des satellites s'efforcent de satisfaire aux exigences d'une société où la transmission des données est davantage maîtrisée. Des infrastructures satellitaires fiables et évolutives sont les plus à même de combler la fracture dans les domaines numérique, social, de l'éducation et de la santé, tout en permettant l'intégration dans les écosystèmes de la 5G, de la 6G et de l'Internet des Objets (IoT).