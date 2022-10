Eutelsat : recule après les annonces

(Boursier.com) — Eutelsat pointe en légère baisse après un premier trimestre 2022-2023 globalement en ligne avec les attentes et la confirmation de sa guidance annuelle. L'opérateur de satellites a dégagé un chiffre d'affaires trimestriel de 287,4 ME, stable en données réelles et en repli de 4,5% à comparable. Le groupe, qui bénéficie de la poursuite de la forte croissance à deux chiffres de ses activités Haut Débit Fixe et de Connectivité Mobile, vise toujours un chiffre d'affaires annuel des activités opérationnelles dans une fourchette comprise entre 1,15 et 1,18 milliard d'euros.

Pour Berenberg ('conserver'), les revenus du premier trimestre sont un peu 'légers', bien que tous les regards étaient tournés vers la présentation de l'accord OneWeb, "une opportunité pour la direction de rassurer le marché". L'analyste estime que l'ampleur des bénéfices à court terme, la dilution des flux de trésorerie et l'augmentation du profil de risque décourageront probablement la plupart des investisseurs traditionnels dans le secteur à court terme.

Au sujet du rapprochement avec OneWeb, Eutelsat estime qu'il devrait générer "une création de valeur substantielle, exploitant d'importantes synergies de chiffre d'affaires, de coûts et d'investissements". Les synergies annuelles de chiffre d'affaires sont attendues à environ 150 millions d'euros en moyenne d'ici la 4ème année tandis que les synergies annuelles de coûts avant impôts sont anticipées à plus de 80 ME en moyenne d'ici la 5ème année sont attendues, grâce à l'optimisation des charges opérationnelles en évitant la montée en puissance et les doublons de coûts entre les deux entités.

La génération de trésorerie d'Eutelsat fournira à la fois la visibilité et le financement pour développer la flotte de OneWeb avec un risque minimal, assure le groupe. L'EBITDA-Capex combiné devrait redevenir positif d'ici l'exercice 2025 ou 2026, en fonction de l'échelonnement des investissements de Gen 2. Eutelsat suspendra son dividende pour les trois prochains exercices avec une génération de trésorerie consacrée au déploiement de la constellation Gen 2, "tout en maintenant un bilan solide".