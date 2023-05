Eutelsat : recule après des résultats sans surprise

(Boursier.com) — Eutelsat abandonne 2,4% à 6,2 euros après une publication sans grande surprise et le maintien de ses objectifs annuels. L'opérateur de satellites a fait état d'un chiffre d'affaires total du troisième trimestre de 272 millions d'euros, en baisse de 5,2% sur une base publiée et de 7,5% sur une base comparable. Un niveau conforme aux attentes des analystes. Le groupe a confirmé ses objectifs financiers pour l'exercice 2022/23 et à plus long terme, notamment un flux de trésorerie disponible discrétionnaire ajusté annuel de 420 millions d'euros.

Il prévoit une accélération de son chiffre d'affaires au second semestre 2023, notamment dans les applications de mobilité, avec l'entrée en service de nouveaux actifs en orbite, ce qui devrait favoriser le retour à la croissance au cours de l'exercice 2023/24.

Pour Citi, il est peu probable que les investisseurs soient encouragés à revenir sur le titre avec ces résultats en ligne, la fusion avec OneWeb suscitant toujours un sentiment négatif. Alors qu'une faible croissance était attendue, Bryan Garnier ('vendre') pense que les marges du coeur de métier (hors OneWeb) pourraient être sous pression au cours des prochains trimestres en raison de la montée en puissance de la distribution de la connectivité