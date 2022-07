Eutelsat publie une marge d'EBITDA de 74,8%, stable sur un an

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires des Activités opérationnelles d'Eutelsat sur 2021/22 est légèrement au-dessus du milieu de la fourchette d'objectifs. Le Chiffre d'affaires s'inscrit à 1.148 millions d'euros sur une base publiée, en baisse de 3,8% sur une base comparable et à 1.122 millions à un taux de change euros/dollars de 1,20, légèrement au-dessus du milieu de la fourchette de 1.110 à 1.130 millions d'euros.

Performance financière résiliente malgré la baisse du chiffre d'affaires

Le groupe a dégagé une rentabilité parmi les plus élevées du secteur avec une marge d'EBITDA de 74,8%, stable sur un an.

Le Cash-flow libre discrétionnaire ajusté est de 460 millions d'euros (Sur la base d'un taux de change euros/dollars de 1,20) bien au-dessus de la fourchette d'objectifs (400 à 430 millions d'euros).

Le Cash-flow libre discrétionnaire publié est de 443 millions d'euros représentant 38% du chiffre d'affaires.

Le Cash-flow libre discrétionnaire cumulé représente plus de 2,2 milliards d'euros au cours des cinq dernières années.

Le Ratio Dette nette / EBITDA est à 3,27x (contre 2,88x il y a un an) en amont du produit lié à la phase 2 de la bande C.

Mise à jour des objectifs financiers

-Retour à la croissance du chiffre d'affaires en 2023-24 confirmé

-Maintien d'une forte génération de trésorerie

-Dividende maintenu à un niveau élevé de 0,93 euro par action.

Le Chiffre d'affaires des Activités opérationnelles est attendu entre 1.150 et 1.180 millions d'euros pour l'exercice 2022-23.

Le Chiffre d'affaires des Activités opérationnelles est anticipé en croissance pour l'exercice 2023-24, compte tenu de l'entrée en service de nouveaux actifs avec des engagements fermes significatifs.

L'objectif de cash-flow libre discrétionnaire ajusté est attendu à 420 millions d'euros en moyenne par an pour les exercices 2022-23 et 2023-24, représentant une génération cumulée de cash-flow libre discrétionnaire ajusté de 1 361 millions d'euros sur trois exercices (2021-22, 2022-23 et 2023-24) à un taux de change euros/dollars de 1,00.

L'ensemble des objectifs sont établis à un taux de change euros/dollars de 1,00.