Eutelsat prend la tête du SBF120

(Boursier.com) — Eutelsat s'adjuge 3,4% à 8,9 euros en matinée alors que la CMA CGM, via CMA CGM Participations, détient désormais plus de 5% du capital à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché. Dans un avis AMF, la société marseillaise a déclaré hier avoir franchi en hausse, le 5 août, les seuils de 5% du capital et des droits de vote d'Eutelsat Communications et détenir 11.589.437 actions représentant autant de droits de vote, soit 5,03% du capital et des droits de vote de cette société.