Eutelsat : prend 24% de OneWeb en échange de 550 M$

Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — Eutelsat a conclu un accord avec OneWeb portant sur une prise de participation à hauteur d'environ 24%, devenant ainsi l'un des principaux actionnaires de la société aux côtés du gouvernement britannique et de Bharti Global.

Eutelsat investira 550 Millions de Dollars dans OneWeb, avec une finalisation de l'opération attendue au second semestre 2021, sous réserve des autorisations réglementaires.

Ayant d'ores et déjà déployé une bonne partie de son réseau mondial, la constellation OneWeb, qui bénéficie de droits prioritaires importants en matière de fréquences, garantis par l'Union Internationale des Télécommunications, opèrera 648 satellites en orbite basse offrant une faible latence.

Cette première génération de satellites assurera, d'ici fin 2021, une couverture de certaines régions qui sera étendue à l'ensemble du globe l'année suivante.

Il s'agira de la première constellation entièrement non géostationnaire dotée d'une couverture véritablement mondiale, disposant d'un temps d'avance considérable sur les projets concurrents.

Elle apportera une capacité de 1,1 Tbps dédiée aux marchés des services aux gouvernements, des données fixes et de la mobilité aérienne et maritime.

Il est également prévu de mettre en place une constellation de deuxième génération qui apportera des améliorations significatives en termes de capacité, de flexibilité et d'équation économique.

Le chiffre d'affaires annuel de OneWeb devrait être de l'ordre du Milliard de Dollars dans les trois à cinq ans qui suivront le déploiement complet de la constellation, avec une stratégie de distribution indirecte basée sur des partenariats et accompagnée d'une rentabilité élevée.

L'investissement d'Eutelsat permet à OneWeb d'être quasi-intégralement financé et OneWeb est bien avancé pour sécuriser le financement restant dans le courant de l'année.

Les investissements réalisés par Eutelsat seront accompagnés par des droits en matière de gouvernance similaires à ceux du gouvernement britannique et de Bharti Global, avec notamment une représentation au sein du conseil d'administration, tandis que le positionnement et l'expertise d'Eutelsat, qui compte parmi les principaux opérateurs de satellites au monde, contribueront à accompagner le succès de cette nouvelle constellation.

Dans un contexte où les atouts technologiques des constellations en orbite basse permettront aux opérateurs de satellites de repousser les frontières de leurs marchés actuels, la complémentarité des ressources et des actifs d'Eutelsat et de OneWeb aura pour effet d'optimiser le potentiel commercial des deux sociétés, grâce notamment au rayonnement commercial d'Eutelsat, à ses fortes relations institutionnelles, à son expertise technique reconnue et à sa flotte mondiale de satellites géostationnaires, auxquels s'ajoute la capacité de OneWeb à répondre aux multiples applications qui requièrent une faible latence et une couverture globale.

L'investissement sera financé à 100 % par la liquidité disponible d'Eutelsat et par le produit de 507 M$ lié à la libération d'une partie de la bande C aux Etats-Unis.

Cette prise de participation, qui sera consolidée par mise en équivalence, est conforme aux critères financiers exigés par Eutelsat et ne modifie pas ses objectifs financiers qui sont intégralement confirmés, en particulier l'objectif d'un ratio d'endettement net sur EBITDA d'environ 3x à moyen terme et le maintien de la notation de crédit de qualité Investissement.

La politique de distribution d'un dividende stable à progressif est également réitérée.