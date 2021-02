Eutelsat : poursuit sur sa lancée

Eutelsat : poursuit sur sa lancée









Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — Eutelsat grimpe encore de 4% à 10,75 euros ce lundi, sur un nouveau sommet boursier de trois mois, de nouveau aidé par des comptes intermédiaires plus élevés qu'attendu... L'opérateur satellites a réalisé sur la première partie de son exercice financier décalé un Ebitda de 482 millions d'euros, en baisse de 2,7%, pour un chiffre d'affaires total de 629 ME, en repli de 1,3% sur une base publiée et de 1,6% sur une base comparable. La marge d'EBITDA s'est établie ainsi à 76,7% (76,7% à taux constant) comparé à 77,8% un an auparavant. Le bénéfice net attribuable ressort à 137 ME (-2,3%). Les flux de trésorerie provenant des opérations d'exploitation ont atteint 435 ME, soit 82 ME de plus qu'un an plus tôt...

"Compte tenu de notre solide performance du premier semestre en termes de chiffre d'affaires, nous sommes en mesure de relever la borne basse de notre objectif de chiffre d'affaires des Activités opérationnelles pour l'exercice 2020-21, désormais compris entre 1.190 millions d'euros et 1.220 millions d'euros (contre entre 1.180 millions d'euros et 1.220 millions auparavant). Nous absorbons également l'effet négatif des changements de périmètre attendu au second semestre", a précisé la firme.

Parmi les derniers avis de brokers, Oddo BHF a ajusté sa cible de 9,7 à 10 euros en restant 'neutre'. Ces bons résultats semestriels et le relèvement du bas de la guidance annuelle en dépit de l'effet périmètre défavorables sont jugés positivement pour le dossier, même si celui-ci a déjà nettement surperformé dernièrement en bourse. Si le milieu de fourchette de la nouvelle guidance ressort très légèrement en dessous du consensus à EUR/$ équivalent, le broker pense qu'Eutelsat souhaite rester prudent pour ne pas décevoir... De son côté, Goldman Sachs a mis en avant la très forte génération de cash-flow libre qui couvre son dividende et note que le relèvement de la borne basse de la guidance de revenus est "favorable". Enfin, Barclays a revalorisé le titre de 11,95 à 13 euros en étant à 'surpondérer'.