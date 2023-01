Eutelsat : participe à la réduction de la fracture numérique en Afrique

(Boursier.com) — Eutelsat contribue à la réduction de la fracture numérique en Afrique grâce à la fourniture de services de connectivité universels, fiables et abordables En juin 2022, l'opérateur de satellites a rejoint la coalition numérique Partner2Connect mise en place par l'Union internationale des télécommunications (UIT).

Cette coalition est une plateforme multipartite visant à mobiliser des ressources, des partenariats et des engagements en vue de favoriser le déploiement de services de connectivité et promouvoir la transition numérique au sein des communautés les plus isolées. Dans cette optique, Eutelsat s'est engagée à apporter l'accès à Internet à 1 million de personnes vivant dans les régions les moins desservies d'Afrique sub-saharienne d'ici 2027.

Après 6 mois de participation au sein de cette coalition, Eutelsat se félicite d'avoir atteint la barre des 200.000 utilisateurs des bornes d'accès Wi-Fi Konnect, un jalon significatif salué par Partner2Connect dans son Rapport annuel 2022. Exploité en Afrique, Konnect est le programme de connectivité haut débit par satellite d'Eutelsat qui bénéficie des atouts du satellite de nouvelle génération Eutelsat Konnect. Permettant un accès instantané à l'Internet haut débit dans les zones rurales non desservies par les réseaux terrestres à travers le continent, le service fourni par Konnect est d'une fiabilité sans équivalent. En offrant des vitesses et des débits comparables à ceux de la fibre ou de la 4G (de 5 à 100 mégabits par seconde), le tout à des tarifs ultra-compétitifs, particuliers, entreprises, écoles et structures de soins pourront tirer parti des performances inégalées de cette technologie satellitaire innovante. Konnect renforce ainsi l'autonomie des communautés aux 4 coins du continent africain.