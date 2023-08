Eutelsat  : Partenariat avec Thaicom portant sur un nouveau satellite défini par logiciel en couverture de l'Asie

(Boursier.com) — Eutelsat Communications annonce la signature par sa filiale Eutelsat Asia PTE LTD d'un accord de partenariat avec la filiale Space Tech Innovation Limited (STI) de Thaicom, l'un des principaux opérateurs de satellites d'Asie. L'accord qui vient d'être signé porte sur l'exploitation d'un nouveau satellite doté d'une technologie innovante définie par logiciel (Software-Defined Satellite, SDS), devant être localisé à la position orbitale 119,5o Est en couverture de l'Asie.

Ce nouveau partenariat permettra à Eutelsat d'élargir son offre de services à travers le continent asiatique. Eutelsat s'est en effet engagée à louer et exploiter la moitié de la capacité du nouveau satellite sur la durée de vie de ce dernier.

Ce satellite géostationnaire de pointe sera commandé par STI et fera partie d'une toute nouvelle génération de satellites dotés d'une technologie d'ajustement instantané et de reconfiguration transparente en orbite, optimisant ainsi l'utilisation des ressources satellitaires au profit tant de l'opérateur que des clients. Sa livraison est prévue courant 2027.

Eutelsat renforcera ainsi ses ressources en orbite grâce à une capacité incrémentale d'environ 50 Gbps en couverture de l'Asie afin d'accompagner l'essor croissant de la connectivité dans cette région. Les performances du SDS, associées à une grande flexibilité en termes de couverture, d'allocation de bande passante et de puissance, apporteront une qualité de service sans équivalent aux clients d'Eutelsat sur le continent asiatique. Ce satellite sera entièrement compatible avec la technologie multi-orbite GEO / LEO proposée par Eutelsat et OneWeb.

Eva Berneke, Directrice générale d'Eutelsat Communications, a déclaré : "Le partenariat stratégique que nous venons de nouer avec Thaicom pour exploiter la position 119,5o Est idéalement située pour desservir l'ensemble de l'Asie, représente non seulement une formidable opportunité commerciale pour Eutelsat, mais aussi la concrétisation d'une nouvelle stratégie en matière d'investissement. Nous faisons pleinement confiance au savoir-faire de Thaicom qui compte parmi les plus grands opérateurs de satellites en Asie, fort de plus de 30 ans de savoir-faire dans ce secteur et de sa maîtrise des marchés de la région Asie-Pacifique. Ce satellite de dernière génération, parfaitement compatible avec notre future offre combinée de satellites LEO-GEO, permettra à Eutelsat de servir les attentes croissantes du marché dynamique de la connectivité dans cette vaste partie du monde."

Patompob (Nile) Suwansiri, Directeur général de Thaicom, a ajouté : "Je suis ravi du partenariat sur le long terme que nous venons de nouer avec Eutelsat, l'un des principaux opérateurs de satellites dans le monde. Ce partenariat revêt un caractère stratégique pour notre projet d'un nouveau satellite à la position orbitale 119,5 degrés Est, car non seulement il sécurise une utilisation à long terme de 50 % de la capacité à bord du nouveau satellite, mais aussi et surtout, il permet à nos deux sociétés de créer des synergies porteuses de nouvelles opportunités de croissance à l'avenir. Ce contrat marque une étape importante dans la trajectoire de Thaicom qui ambitionne de devenir un acteur de premier plan du secteur spatial dans la région."