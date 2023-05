Eutelsat : Orby Elevate fait le choix du satellite EUTELSAT 117 West A

(Boursier.com) — Eutelsat Communications annonce avoir été retenue par Orby Elevate pour la diffusion en réception directe (DTH) de ses premiers services audiovisuels grand public en langue anglaise à travers le territoire des États-Unis grâce au satellite EUTELSAT 117 West A.

Orby Elevate propose à l'ensemble de ses abonnés présents sur le territoire américain un éventail de services audiovisuels à vocation tant laïque que confessionnelle. Situé à la position orbitale 116,8o Ouest, le satellite EUTELSAT 117 West A s'appuie sur une technologie de pointe capable d'assurer une couverture hémisphérique dans les bandes C et Ku, ainsi qu'une couverture régionale de grande puissance en bande Ku au-dessus de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Grâce aux performances exceptionnelles d'EUTELSAT 117 West A sur le territoire américain, Orby Elevate pourra lancer son premier bouquet DTH grand public en langue anglaise sur un marché qui se distingue par la taille de son audience et l'intérêt que suscitent ses programmes auprès des téléspectateurs.

Ricardo Dias, Directeur général par interim d'Orby Elevate a déclaré : "Nous saisissons une formidable occasion de mettre à profit les infrastructures existantes précédemment déployées autour de la version initiale d'Orby, ainsi que la couverture inégalée du puissant satellite EUTELSAT 117 West A pour proposer une plateforme de distribution de contenus destinés aux familles à travers l'ensemble du territoire américain, et ce pour un coût abordable."

G. Jim Carroccia, Directeur des ventes médias d'Eutelsat pour l'Amérique du Nord, a ajouté : "Nous sommes ravis qu'Orby Elevate ait porté son choix sur le satellite EUTELSAT 117 West A pour lancer son premier bouquet de télévision grand public de langue anglaise aux États-Unis. Cet accord inédit illustre une nouvelle fois le rôle incontournable que le satellite continue de jouer dans la diffusion de contenus télévisuels. Nous nous réjouissons d'accompagner Orby Elevate dans la montée en puissance de ses activités et de son offre de services innovants."