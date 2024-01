Eutelsat OneWeb a conclu un partenariat avec Paratus South Africa

(Boursier.com) — Eutelsat Group annonce la signature d'un partenariat entre Eutelsat OneWeb et Paratus South Africa, acteur majeur des services de connectivité spécialisés, en vue d'enrichir l'éventail de services de connectivité déployés par Paratus en Afrique du Sud.

Paratus South Africa propose d'ores et déjà des services en orbite géostationnaire (GEO) dans le cadre du partenariat établi de longue date avec Eutelsat Group. Grâce à ce nouveau partenariat, Paratus pourra élargir son offre de services de connectivité par satellite à travers une offre conjointe de services GEO/LEO ciblant les clients situés dans les régions les plus reculées d'Afrique du Sud, qu'il s'agisse des acteurs de la distribution, de la banque, de l'industrie minière ou encore de l'agriculture et du tourisme.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, les services d'Eutelsat OneWeb seront intégrés au sein du grand réseau fibre de Paratus qui couvre plus de 20.000 km du territoire en Afrique subsaharienne afin de permettre à ce dernier de proposer à ses clients des solutions exclusives particulièrement performantes dans le domaine de la connectivité.

Dans le cadre de son plan de déploiement mondial, Eutelsat OneWeb a activé sa plate-forme de réseau satellitaire (SNP) en Afrique du Sud et à l'île Maurice --des stations au sol étant prochainement opérationnelles au Ghana et en Angola- afin de continuer à renforcer la capacité et les services proposés dans cette région du monde. Les solutions LEO proposées par Eutelsat OneWeb à destination des entreprises sont le fruit du travail et des investissements de longue date d'Eutelsat Group dans la région où Eutelsat Konnect, satellite HTS en orbite géostationnaire, assure d'ores et déjà des services haut débit de très grande capacité, qui seront davantage encore renforcés dans les mois à venir grâce à une nouvelle passerelle dédiée à l'Afrique du Sud.