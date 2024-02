Eutelsat : nouvel accord pluriannuel avec TDA

(Boursier.com) — Le groupe audiovisuel public algérien, Télédiffusion d'Algérie (TDA), vient de renforcer son partenariat avec Eutelsat Communications par la signature d'un nouvel accord pluriannuel portant sur l'accroissement de sa capacité à bord du satellite Eutelsat 7 West A.

Grâce à ce nouvel accord, TDA sera en mesure de consolider les chaînes de télévision et de radio qu'il diffuse à partir de la position orbitale 7/8o Ouest, pôle audiovisuel phare en Algérie.

TDA diffuse actuellement un vaste bouquet composé de quelque 26 chaînes de télévision et de radio publiques et privées diffusées en clair, à la fois en définition standard et en haute définition. Le renforcement des ressources disponibles à la position 7/8o Ouest permettra au diffuseur algérien d'enrichir le catalogue de programmes proposés aux téléspectateurs algériens, mais aussi plus largement à ceux présents au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.