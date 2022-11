Eutelsat nomme Christophe Caudrelier au poste de Directeur financier

(Boursier.com) — Eutelsat Communications vient d'annoncer la nomination de Christophe Caudrelier aux fonctions de Directeur financier du Groupe, avec effet au plus tard le 2 janvier 2023.

Christophe Caudrelier nous apporte l'expérience solide qu'il a acquise en tant que directeur financier au cours de ses 30 années de carrière au service d'entreprises de dimension mondiale, où l'excellence opérationnelle et les investissements à long terme sont des facteurs clés permettant de répondre aux besoins en constante évolution des marchés. Sa nomination intervient suite à l'annonce faite par la Directrice financière Sandrine Téran de son départ du Groupe dans le but de se consacrer à d'autres projets professionnels.

"Je suis heureuse d'accueillir Christophe parmi les équipes d'Eutelsat. Je suis convaincue que l'expérience de Christophe dans le domaine d'une finance fortement orientée métiers et son parcours international seront des atouts précieux pour Eutelsat", a expliqué Eva Berneke, Directrice générale d'Eutelsat.

Christophe Caudrelier a indiqué : "Je suis particulièrement ravi et fier de rejoindre Eutelsat en tant que Directeur financier du Groupe. C'est avec un grand enthousiasme que je compte contribuer au rayonnement des activités d'Eutelsat dans la Vidéo et la Connectivité, ainsi qu'à son ambitieuse feuille de route stratégique qui s'inscrit dans le cadre du pivot des télécommunications."

Il rejoint Eutelsat après avoir exercé les fonctions d'Operating Partner - Finance chez Tikehau Ace Capital Partners. Filiale de Tikehau Capital, Tikehau Ace Capital Partners est un fonds d'investissement privé spécialisé dans les secteurs des industries et des technologies sensibles avec plus d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion et une approche verticale des industries et des technologies stratégiques (aéronautique, défense et cybersécurité).

Avant de rejoindre Tikehau Ace Capital, Christophe Caudrelier, qui a débuté sa carrière en tant qu'auditeur externe chez Arthur Andersen, a passé 17 ans chez Valeo où il a occupé diverses fonctions aux États-Unis, en Turquie et au Royaume-Uni, notamment celles de directeur financier de la division Systèmes de propulsion avant de rejoindre Naval Group en tant que directeur financier du Groupe en 2011. En 2015, il devient directeur financier du Groupe Bénéteau, puis DGD en charge de la finance et de l'excellence opérationnelle. Christophe Caudrelier est diplômé de l'ESCP Europe.