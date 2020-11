Eutelsat : nomination de Pascal Homsy en qualité de Directeur technique

(Boursier.com) — Eutelsat Communications annonce la nomination de Pascal Homsy en qualité de Directeur technique. Il rejoint Eutelsat après avoir travaillé pour Thales Alenia Space dont il a dirigé les activités la Business line 'Space Telecommunication'. Son parcours professionnel couvre une trentaine d'années à des postes de responsabilité au sein de grands groupes internationaux, notamment le géant des télécommunications Alcatel/Lucent/Nokia ou encore Atos, un des leaders mondiaux dans le domaine des services informatiques. Il est un directeur technique expérimenté qui a dirigé des équipes spécialisées dans les plateformes IP, la voix et les services, les réseaux fixes, ainsi que les plateformes haut débit sans fil et mobiles. Par ailleurs, il fait bénéficier Eutelsat de son expertise de bout-en-bout de la chaîne de valeur, ayant occupé différentes fonctions de gestion de grands comptes et de développement commercial chez Alcatel, où il était notamment en charge du partenariat avec Orange.