Eutelsat : migration des services d'Azam TV

Crédit photo © Société Eutelsat

(Boursier.com) — Azam TV a procédé à la migration de sa plateforme vidéo depuis le satellite Eutelsat 7B vers Eutelsat 7C, assortie d'une reconduction sur plusieurs années de l'accord en cours et d'un engagement portant sur des capacités additionnelles. Comptant parmi les principaux opérateurs de télévision payante en Afrique, Azam tirera parti des performances accrues du satellite Eutelsat 7C pour la diffusion de quelque 120 chaînes en définition standard et en haute définition sur l'ensemble de sa zone de couverture qui comprend la Tanzanie, l'Ouganda, le Malawi, le Kenya et le Rwanda. Patrice Paquot, directeur régional d'Eutelsat pour l'Afrique subsaharienne, a déclaré : "Nous sommes fiers de continuer à accompagner Azam, l'un de nos clients de référence à la position orbitale 7 degrés Est, dans le cadre de l'élargissement de son offre de télédiffusion. 7 degrés Est est désormais une position DTH phare en Afrique subsaharienne et un pôle incontournable pour la télévision payante en Afrique de l'Est, affichant des taux de croissance parmi les plus élevés de la région".

Jacob Joseph, Directeur général délégué d'Azam, a ajouté : "Tous les foyers abonnés à Azam TV pourront accéder à une grande variété de programmes régionaux et internationaux diffusés avec une qualité de signal remarquable".